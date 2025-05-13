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Abdülkerim o kadar edermiş

3 sezon önce Ali Koç'un "Sen bu kadar eder misin?" sorusuna muhatap olan Abdülkerim Bardakcı, gösterdiği performansla kendini ispatladı.

calendar 13 Mayıs 2025 11:57
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Abdülkerim o kadar edermiş
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Üst üste üçüncü şampiyonluğa koşan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı da sergilediği performansla adeta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a mesaj gönderdi.

Sözcü'de yer alan habere göre; 3 yıl önce Konyaspor'da müthiş bir yakalayan Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Ne kadar istiyorsun?" sorusuna "1 milyon Euro" karşılığını vermişti.

"Sen bu kadar para eder misin Abdülkerim?" cevabıyla şok olan başarılı savunmacı Galatasaray'a gitti.

2 SEZONDA 12 GOL ATTI

Abdülkerim, transfer olduğu günden bu yana sergilediği performansla Ali Koç'u adeta pişman etti.

Üst üste üçüncü kez şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanan Abdülkerim, geçen sezon 7, bu sezon da 5 gol attı. Savunmadaki görevini yerine getirirken skora da katkı verdi. 

 
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