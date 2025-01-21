Abdülkerim'den Muslera'ya destek!

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Dinamo Kiev maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim'den Muslera'ya destek!
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21 Ocak 2025 21:18
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Dinamo Kiev karşılaşmasının ardından konuştu.

Abdülkerim, "Bolu'da yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçla ilgili konuşan milli futbolcu, "Öne geçtik. Kendi evimizde oynuyoruz. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Ajax ile oynayacağız ve ilk 8'den çıkma hedefimize ulaşacağız. Futbol bu ama yapacak bir şey yok, çok çalışıyoruz. Sürekli deniyoruz, bazen nasip olmuyor. En kısa sürede bunu düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağız." sözlerini sarf etti.

Açıklamalarına devam eden deneyimli futbolcu, "Çok kolay gol yemeye başladık ama savunma 11 kişiyle yapılıyor. Bunu da herkes biliyor. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bunu da en kısa sürede atlatacağız." dedi.

Abdülkerim Bardakcı, taraftarların tepki gösterdiği Fernando Muslera için, "Muslera, bu kulübün efsanelerinden biri. Burada sayısız kupa, sayısız zafer kazandı. Tepkiler illa olacaktır. Taraftarlar her zaman haklıdır. Biz elimizden geleni yapacağız. Çok büyük bir karakter Muslera, yıllarını verdi buraya. Performansına yüzde yüz devam edecek. Her zaman bu ligin en iyi kalecisi." açıklamasında bulundu.

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