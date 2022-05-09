ABD'li basketbol Adreian Payne, hayatını kaybetti

Türkiye'de geçen yıl OGM Ormanspor erkek basketbol takımında da oynayan ve NBA kariyeri de olan ABD'li Adreian Payne, 31 yaşında hayatını kaybetti.



ABD basınında yer alan haberlerde, Michigan State'in eski basketbolcusu Payne'nin hayatını kaybettiği bildirildi.



Eski NBA oyuncusu Jared Sullinger de sosyal medya paylaşımında, Payne hakkında "kardeşime/takım arkadaşıma" şeklinde ilettiği mesajında "rahat uyu" notunu düştü.



Payne'nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.





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