ABD'de Ferrari dublesi

Formula 1 ABD Grand-Prix'sinde Ferrari duble yaptı; şampiyonluk yarışında Verstappen, Norris ile farkı açtı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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ABD'de Ferrari dublesi
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20 Ekim 2024 23:51
2024 Amerika Grand Prix'sini kazanan Charles Leclerc oldu, Carlos Sainz ikinci sırayı alırken, Max Verstappen podyumun son basamağını tamamladı.

Charles Leclerc 7 saniye farkla kazanırken onu Carlos Sainz izledi. Lando Norris'in aldığı cezayla Max Verstappen yarışı üçüncü sırada tamamladı.

İlk 10'u sırasıyla Norris, Piastri, Russell, Perez, Hulkenberg, Lawson ve Colapinto tamamladı.

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