ABD'de Ferrari dublesi

2024 Amerika Grand Prix'sini kazanan Charles Leclerc oldu, Carlos Sainz ikinci sırayı alırken, Max Verstappen podyumun son basamağını tamamladı.
Charles Leclerc 7 saniye farkla kazanırken onu Carlos Sainz izledi. Lando Norris'in aldığı cezayla Max Verstappen yarışı üçüncü sırada tamamladı.
İlk 10'u sırasıyla Norris, Piastri, Russell, Perez, Hulkenberg, Lawson ve Colapinto tamamladı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Charles Leclerc 7 saniye farkla kazanırken onu Carlos Sainz izledi. Lando Norris'in aldığı cezayla Max Verstappen yarışı üçüncü sırada tamamladı.
İlk 10'u sırasıyla Norris, Piastri, Russell, Perez, Hulkenberg, Lawson ve Colapinto tamamladı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
1️⃣ Charles Leclerc
2️⃣ Carlos Sainz Jr.
3️⃣ Max Verstappen
🏎️Ferrari'den Austin'de duble! pic.twitter.com/ilj7XQVx9N
— Sporxtv (@sporxtv) October 20, 2024