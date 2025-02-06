A Milli Takım, İzlanda'yı geçti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında İzlanda'yı 83-76 mağlup etti.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5'inci maçında İzlanda ile karşılaştı. İlk 4 maçında galibiyet alarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzmit ilçesindeki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada İzlanda'yı yendi.
Milliler mücadeleye; Sevgi Uzun, Ayşe Cora, Pelin Bilgiç, Elif Bayram, Tilbe Şenyürek ilk 5'i ile başladı. İzlanda ise; Thora Jonsdottir, Danielle Rodriguez, Sara Run Hinriksdottir, Tinna Alexandersdottir, Thelma Dis Agustsdottir ile parkeye çıktı.
Karşılaşmanın ilk dakikalarında rakibiyle yakın skorla mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk periyodu 22-15 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğü elden bırakmayan milliler, devreyi 5 sayı farkla 38-33 önde kapattı. Üçüncü periyot ay-yıldızlıların 64-56 üstünlüğüyle tamamlandı. Son periyotta Türkiye, mücadelesiyle rakibini 83-76 yenerek grupta 5'te 5 yapmış oldu. Maçın en skorer oyuncusu milli takımda 17 sayı ile Ayşe Cora, İzlanda'da ise 29 sayı ile Sara Run Hinriksdottir oldu.
"6 ŞUBAT 2023 UNUTMAYACAĞIZ" YAZILI PANKART İLE ÇIKTILAR
Ay-yıldızlılar, 6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli depremlerin yıldönümünde parkeye depremin etkilediği 11 ilin yazılı olduğu "6 Şubat 2023, Unutmayacağız" yazılı pankart ile çıktı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte mücadeleyi takip etti.
Ay-yıldızlı takım, gruptaki önceki maçlarında Slovakya'yı 75-40, İzlanda'yı 72-65, Romanya'yı 101-54, ikinci kez karşılaştığı Slovakya'yı 65-50 yenmişti.
A Milli Kadın Basketbol Takımı 9 Şubat Pazar günü Romanya'ya konuk olacak.
SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu
HAKEMLER: Sinisa Prpa (Sırbistan), Diana Lapanovic (Slovenya), Eirini Margarita Tsantalil (Yunanistan)
TÜRKİYE: Sevgi Uzun 11, Manolya Kurtulmuş 7, Gökşen Fıtık 2, Ayşe Cora 17, Pelin Bilgiç 11, Elif Bayram 8, Tilbe Şenyürek 12, Berfin Sertoğlu, Meltem Yıldızhan 15, Melek Uzunoğlu
İZLANDA: Eva Eliasdottir, Dilja Larusdottir 2, Thelma Dis Agustsdottir 10, Tinna Alexandersdottir 2, Thora Jonsdottir 10, Sara Run Hinriksdottir 29, Agnes Svansdottir, Anna Svansdottir 6, Danielle Rodriguez 17, Kristrun Olafsdottir
1'İNCİ PERİYOT: 22-15
DEVRE:38-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-56
A Milli Takım, İzlanda'yı geçti
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında İzlanda'yı 83-76 yendi.
Son güncelleme 06 Şubat 2025 21:12
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında İzlanda'yı 83-76 mağlup etti.
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