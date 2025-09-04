A Milli Takım'da küslük yok: Yunus & Kerem!

A Milli Takım, Gürcistan deplasmanında 52. dakikada 3. golü buldu.



Bu golde asisti yapan isim Yunus oldu. Yunus, boş kaleye Kerem Aktürkoğlu'na golü attırdı.



Aralarında küslük olduğu konuşulan iki milli yıldız, Gürcistan maçındaki 3. golde başrol oynadı.



Maçın spikeri Alp Özgen, "Kaos bekleyenlere tokat gibi cevap." diye konuştu.







