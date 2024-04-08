A Milli Kadın Hentbol Takımı tarihte bir ilki başardı

Türkiye'nin tarihinde ilk kez katılacağı EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda 24 takım, üç ülkede Avusturya, Macaristan ve İsviçre'de karşı karşıya gelecek.



A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası yolundaki elemeler grubunda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak Sırbistan'a gelmişti.



Milli takım ilk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olmuş, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kalan ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup etmişti. Milliler, grupta dördüncü maçında ise bu kez konuk ettiği Bulgaristan'ı 38-13 yendi. Milli takım, gruptaki beşinci maçında Rize'de konuk ettiği Karadağ'a 30-28 yenilmişti.



A Milli Kadın Hentbol Takımı, grupta altıncı ve son maçında bu akşam Zrenjanin kentinde Sırbistan'a da 30-22 yenildi.



Türkiye bu sonuçla, 2024 Avrupa Şampiyonası'na grupta en iyi üçüncü takımlar arasına girerek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.



2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda üç ülkede 24 takım mücadele edecek



EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, üç ülkedeki dört şehirde (Avusturya, Macaristan ve İsviçre), 28 Kasım-15 Aralık'ta oynanacak.



En büyük katılımlı Avrupa Şampiyonası olacak turnuvada 24 takım kupayı kaldırmak için mücadele edecek.



Ön eleme turlarının Basel (İsviçre), Innsbruck (Avusturya) ve Debrecen'de (Macaristan) gerçekleştirileceği 2024 Avrupa Şampiyonası'nda, ana tur Viyana (Avusturya) ve Debrecen'de oynanacak.



Final maçı ise 10.000 seyirci kapasiteli Viyana'nın Wiener Stadthalle Spor Salonu'nda oynanacak.





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