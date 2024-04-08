A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Macaristan

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında 9 Nisan Salı (yarın) Macaristan'ı konuk edecek.
İstanbul'daki Pendik Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti.
İstanbul'daki Pendik Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti.
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