A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Macaristan

A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi'ndeki ikinci maçında İstanbul'da Macaristan ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Macaristan
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08 Nisan 2024 12:42
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında 9 Nisan Salı (yarın) Macaristan'ı konuk edecek.

İstanbul'daki Pendik Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti.

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