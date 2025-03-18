A Milli Kadın Basketbolunda hedef büyük!

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten, A Milli Kadın Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) kendisine yakışan mücadeleyi vererek hedeflerine ulaşacağına inandığını söyledi.
Milli takımın A Grubu'ndaki rakipleri Yunanistan, Fransa ve İsviçre'yi AA muhabirine değerlendiren Ökten, "Öncelikle kadın basketbol takımımızın eleme maçlarında sergilediği enerjiden dolayı bir kez daha arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sahaya tüm enerjisini koyan bir milli takım izledik ve hepimizin isteği, Avrupa Şampiyonası'nda bu enerjinin yükselerek devam etmesi. Grubumuz kolay değil. Hedeflerimizi adım adım koyuyoruz; ilk olarak gruptan çıkmak istiyoruz ve bunun için arkadaşlarımız sahada ellerinden geleni yapacaktır. Hayallerimiz var, yolumuz uzun. Bizler hep birlikte bu zorlu Avrupa arenasında milli takıma yakışır bir mücadele olacağına inanıyoruz." dedi.
Kadın milli takımın geçiş döneminde olduğuna dikkati çeken Ökten, "Şu anda genç arkadaşlarımızın takıma daha çok adapte olduğunu da görüyoruz. Kadın basketbolunda yaşadığımız başarıları tekrar yaşatmak için tüm arkadaşlarımızın elinden geleni yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
- "Hayallerimiz ve hedeflerimiz var"
Olimpiyat oyunlarında 2012 ve 2016'da mücadele etme şansı yakalayan milli takımın bu hedefine değinen Ökten, şunları söyledi:
"Ben her zaman bir sporcunun en büyük hedefinin olimpiyat oyunları olduğunu düşünüyorum. Olimpiyat köyüne girdiğiniz andan itibaren oranın inanılmaz atmosferi başlıyor. Biz kadın basketbol takımı olarak iki kez olimpiyatlara gitme başarısı elde ettik. Ülkemizi orada gururla temsil ettik. Ama bu hedefler konulduktan sonra inanılmaz büyük bir emek vardı. Hiçbir başarı kolay elde edilmiyor. Kadın basketbolunun 2005'ten itibaren yükselen bir grafiği oldu ve sonucunda ülkemize Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü, iki kere olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek ve dünya şampiyonaları gibi çok anlamlı ve özel başarılar geldi. Şu anda da milli takımımız için hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Tekrar olimpiyatlarda olmak, uzun bir yolumuz var, biliyoruz; kolay da değil ama adım adım, her geçen gün oyunumuzu daha da geliştirerek oralarda olmak istiyoruz. Takımdaki herkesin en büyük isteği bu ve bunun için bütün mücadelemizi vereceğiz."
Okul takımında oynadığı dönemde herhangi bir kulübün bünyesinde olmadan altyapı milli takımlarında görev almasıyla ilgili soruya Ökten, "Ben okul takımında oynuyordum. Okulumuzun bahçesinde bütün idmanlarımızı yapardık ve kulüp takımım yoktu. Okullararası Türkiye Şampiyonası'na gitmiştik ve oradan milli takıma çağrılmıştım. Ve hala gözüm gibi baktığım gazetede çıkan haberim olmuştu. Okulun bahçesinde, beton üzerinde basketbol topu ile fotoğrafım ve 'Kulüpsüz Milli' başlığı, o genç yaşımdaki mutluluğum, heyecandan ayaklarımın titrediği an asla unutamayacağım anlardandır." diye yanıtladı.
Türkiye'de şu an hem tesis hem de küçük yaşlardan itibaren çocuklarını spora yönlendiren yeni nesil veli grubunun olduğuna dikkati çeken Ökten, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunlar tabii ki başta basketbol olmak üzere kız çocuklarının spor yapması ve basketbola yönelmesi konusunda çok daha teşvik edici oluyor. Önemli olan doğru branşa yönelmek ve buna bağlı olarak da sistemi doğru işleyen, kız çocuklarına hem güven ortamı yaratacak hem de kendi öz güvenlerini artıracak şekilde basketbol oynamalarına teşvik etmek. Tabii ki herkes profesyonel sporcu olamayacaktır ama basketbol sahasında kazanılacak deneyim ve tecrübeler, kız çocuklarımızın hayatın her alanında da güçlü olmalarını sağlayacaktır.
- "Tüm Türkiye'deki genç çocuklarımız için bir tarama oldu"
Kulüp yapısının güçlü olmadığı şehirlerdeki çalışmalara değinen Ökten, "Buralarda federasyonumuzun projeleri oluyor. Altyapılar için '12 DABO' projesinin ilki yeni yapıldı. Tüm Türkiye'deki genç çocuklarımız için bir tarama oldu. Bu gibi yetenekleri keşfetmek için projeler üretmeye devam etmeliyiz. Federasyonumuzun da bu konuda desteği her zaman mevcut." dedi.
Federasyonun kadın basketboluna yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ökten, "Altyapılar için yürütülen projeler var. Genç kızlarımız için de yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz çünkü onlar geleceğin A Milli Takım oyuncuları olacak. A Milli Takımımız için de hedeflerimiz tabii ki yüksek. Yol uzun, olimpiyat görmek istiyoruz ve bunun için adım adım ilerleyip hedeflerimizi gerçekleştirmek adına elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.
Kadın voleybolunda son dönemde elde edilen başarıların ardından kız çocukların bu branşa yönelmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ökten, "Herkes başarının peşinde koşmayı sever. Tabii ki voleybolcuların da yaşadığı başarılar son dönemde genç kızlarımızın ilgisini çekti. Konuşulmak ve sahnede olmak her zaman ilgi çeker. Biz de kadın basketbol takımı olarak katıldığımız olimpiyat döneminde, kazandığımız madalyalar dönemlerinde çokça yaşadık. Sağlayacağımız başarılar, uluslararası alanda kadın takımımızın ve milli takımımızın özellikle yaşayacakları, tabii ki ilginin daha da artmasına vesile olacak. Altyapılarda çok yetenekli kardeşlerimiz var. Ben inanıyorum ki kısa zaman içerisinde tekrardan ilginin daha da arttığı konuma yükseleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
- Federasyondaki görevi
Türkiye Basketbol Federasyonundaki görevini değerlendiren Ökten, şunları söyledi:
"Takımlar bazında ülkemize yaşattığımız Avrupa şampiyonlukları, milli takım çatısı altında aldığımız madalyalar, olimpiyatlar, 322 kere milli formayı giymenin gururundan sonra basketbolu bırakmanın ardından Başkanımız Sayın Hidayet Türkoğlu'nun yönetim kurulunda olma cümlesine cevabım 'Benim için gururdur' demek oldu. Ve artık saha dışında verebileceğim en iyi desteği vermek için elimden geleni yapacağım."
FIBA'nın kadın basketboluna önem vermesiyle ilgili soru üzerine Ökten, "Evet, FIBA'nın gerçekten kadın basketbolunun yayılması, ilginin artması, yeni yöneticilerin gelişmesi, yeni kadın antrenörleri geliştirmek için programları var ve aynı zamanda genç kız çocuklarını da basketbol oynamaya teşvik eden programlar da mevcut. Bunlar gerçekten kadın basketbolu adına çok önemli ve anlamlı projeler." yorumunda bulundu.
- Türk kulüplerinin Avrupa'daki mücadelesi
Türk takımlarının Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası'ndaki performansını değerlendiren Ökten, şunları söyledi:
"Şu anda bizim ligimizin Avrupa'nın en değerli ligi olduğunu düşünüyorum. Benim de oynadığım dönemde Galatasaray'dayken ülkemize Avrupa'da EuroCup ve EuroLeague'de kupayı getirmiştik ve o dönemde de iki Türk takımı final oynamıştı. Bu başarılar, ülkemizde kadın basketbolu için çok gurur verici başarılardır. EuroLeague'de son dönemde iki Türk takımının, Fenerbahçe ve Çukurova'nın final oynaması, sonrasında Final Four'da tekrar iki Türk takımının olması ve Fenerbahçe'nin peş peşe iki kez kupayı kazanması, Beşiktaş'ın EuroCup'ta final oynaması; bunlar ülkemiz için güzel başarılar. Kadın basketboluna yapılan yatırımların göstergesi ve şu anda da ÇBK ve Fenerbahçe aynı doğrultuda hedeflerine devam ediyor. Avrupa arenasında ülke basketbolumuz adına çok önemli başarılar bunlar."
Türk takımlarının olduğu kadar yerli oyuncuların Avrupa organizasyonunda yer almasının da önemli olduğunu belirten Ökten, "Hepimiz Avrupa arenasında ülkemizi gururla temsil eden takımlarımızı takip ediyoruz. Yaşattıkları başarılar ile de ülkemizde kadın basketbolun konumunu daha da artırıyorlar. Fakat ben daha çok süre bulmaları gerektiğine inanıyorum. Avrupa'da kadrolar daha geniş, yabancı oyuncu daha fazla ama ben de buralardan gelen bir sporcu olarak Türk oyuncuların daha fazla süre almasını istiyorum. Daha çok sahiplenmeleri gerektiğine inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
A Milli Kadın Basketbolunda hedef büyük!
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten, A Milli Kadın Takımı'nın EuroBasket 2025'te başarıya ulaşacağına inandığını söyledi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten, A Milli Kadın Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) kendisine yakışan mücadeleyi vererek hedeflerine ulaşacağına inandığını söyledi.
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