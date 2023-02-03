A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası'na iyi başladı

A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya ile oynadığı Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarına iyi başladı.



ENKA Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı organizasyonda milli sporcular Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel korta çıktı.



Altuğ Çelikbilek, bir saat 9 dakika süren günün ilk müsabakasında Sebastian Dominko'yu 6-2 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-0 mağlup ederek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.



İkinci karşılaşmada ise Cem İlkel ile Bor Artnak mücadele etti. Milli tenisçi, bir saat 53 dakika süren ve son bölümü büyük bir heyecana sahne olan maçta rakibine 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 üstünlük kurdu ve milli takım skoru 2-0'a getirdi.



Organizasyonda yarın çiftler ve tekler müsabakaları yapılacak. İlk mücadelede Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi, Blaz Rola-Sebastian Dominko çiftiyle mücadele edecek.



Diğer müsabakalarda ise Altuğ Çelikbilek ile Bor Artnak karşılaşacak, Cem İlkel de Sebastian Dominko'nun karşısına çıkacak.



Üç galibiyete ulaşan takım, Davis Cup Dünya Grubu 1'e yükselecek.





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