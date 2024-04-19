Philadelphia 76ers forveti Paul Reed, 76ers'ın 2024 NBA playofflarında "daha kolay olan" bir New Yok Knicks karşılaşması istediğini itiraf etti.



FanDuel TV'nin Run It Back isimli programında Reed, Sixers'ın 8. sırada Boston Celtics'le karşı karşıya gelmektense, "daha kolay bir takım" olan Knicks'le eşleşmeyi istediğini söyledi.



"Kimseden korktuğumuz yok ama evet, Knicks'le eşleşmeyi istiyorduk. Tabii ki daha kolay bir takım oldukları için. Ama eğlenceli olacak. Onlarla oldukça iyi eşleşiyoruz. Onların da harika bir guardı var, bizim de harika bir guardımız var. Ayrıca MVP olan Joel Embiid de bizde.



Kendisi şu anda ligdeki en durdurulamaz adamlardan biri, bu yüzden üçlü sıkıştırma göndermeleri falan lazım. O da diğer herkesi oyuan dahil edecektir, bundan eminim."



76ers, 17 Nisan'da Miami Heat'i 105-104 yenerek Doğu Konferansı'nda 7. sırayı ve Knicks'in playoff rakibi olmayı garantilemişti.





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