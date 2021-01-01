76ers, Hawks'a karşı rahat kazanarak seriyi 1-1 eşitledi!

Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da oynadığı Doğu Konferansı yarı finalleri serisinin 2. maçında, Atlanta Hawks'ı 118-102 mağlup ederek seride 1-1 eşitliği sağladı.



Sixers yıldızı Joel Embiid 40 sayı ve 13 ribaund ile oynarken, Tobias Harris 22 sayı, 6 ribaund ve 4 ribaund kaydetti. Seth Curry 21 sayı bulurken, Ben Simmons yalnızca dört sayıda kaldı, fakat yedi de asist yaptı. Shake Milton ise, benchten gelerek 14 sayı ve 3 ribaund ile maçı tamamladı.



Hawks tarafında Trae Young 21 sayı ve 11 asistle takımın en etkili ismi olsa da, üç sayı mesafesinden yaptığı yedi denemeden yalnızca birinde isabet bulabildi. Danilo Gallinari 21 sayı, Kevin Huerter ise 20 sayıyla maçı tamamlarken, Bogdan Bogdanovic 14 sayıyla, Clint Capela ise 10 sayı ve 8 ribaundla katkı sağladılar.



