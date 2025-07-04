664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılış töreni yapıldı

- "Kırkpınar sadece geçmişin değil, kadınların, gençlerin, çocukların da bayramı olacak"

- "Kırkpınar yağlı güreşleri bizim olimpiyatımızdır"

- "3 seneye 3 kalıcı eser yapmak bizim sözümüz olsun"

- Başpehlivanlık müsabakaları yarın başlayacak

64. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni Edirne'de gerçekleştirildi.Sarayiçi Er Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Kırkpınar Marşı'nın da seslendirildiği törende, geçen yılın başpehlivanı Antalyalı Yusuf Can Zeybek, göndere bayrak çekti.Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada tarihin, kültürün, fatihlerin, sultanların şehri Edirne'de ecdadın izinden yürüyerek, asırlardır süregelen bir geleneği daha yaşatmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.Bugün burada sadece bir spor müsabakasını değil tarihin, kültürün ve ruh köklerinin yeniden dirilişini izlediklerini anlatan Sezer,dedi.Vali Sezer, Kırkpınar geleneğinin yaşatılmasında sadece pehlivanların değil, çayırda alın teriyle hizmet etmiş, yıllarını bu kültüre adamış, geçmişten bugüne ağalık görevini yürütmüş 50'den fazla güreş ağasının da büyük emeklerinin olduğunu aktardı.Kırkpınar'a katılan tüm güreşçilere başarı dileyen Sezer,ifadelerini kullandı.Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Kırkpınar'da tarih, kültür ve geleceğin bir arada yaşatıldığını belirtti.Yağlı güreşlerin Sarayiçi Er Meydanı'nda 664. kez nefes aldığını anlatan Akın, şunları kaydetti:Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni en iyi şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.Dünyanın en seçkin spor dalının olimpiyatlar olduğunu vurgulayan Türkiş, Türkiye'nin de en seçkin güreşlerinin Kırkpınar yağlı güreşleri olduğunu aktardı.Kırkpınar'a artık seçme sporcuların geldiğini ifade eden Türkiş,dedi.Göreve geldiklerinde yaptıkları araştırmada Türkiye'de yağlı güreş seyircisinin 55 yaş ve üzeri kişiler olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Türkiş,diye konuştu.Kırkpınar Güreş Ağası Ufuk Özünlü de Kırkpınar geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşımak için çalıştıklarını söyledi.Önceki Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in desteğiyle 3 yıl daha Kırkpınar ağalığı yaparak altın kemer almak istediğini anlatan Özünlü,şeklinde görüş belirtti.Türkiye'deki orman yangınlarına da değinen Özünlü, ormanları söndürmeye ve büyütmeye destek vermek istediklerini ifade etti.Bu kapsamda yanan ormanların yenilenmesi içinbaşlattığını vurgulayan Özünlü, kendisinin de kampanyaya ilk olarak 100 bin fidan bağışladığını söyledi ve destek istedi.Konuşmaların ardından pehlivanların yanı sıra Kırkpınar'da görevli hakem, cazgır, davul zurna ekibinin bulunduğu kortej, Edirne Belediyesi Bandosu'nun çaldığı Mehter Marşı eşliğinde tribünleri dolaştı.Kortej geçişinden sonra davul zurna ekibi mini bir gösteri yaptı.Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, siyasi parti temsilcileri ile kent protokolü ve güreşseverler katıldı.664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakalarında bugün minik-1, minik-2, teşvik-1, teşvik-2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta ve baş altı boylarında güreşler yapıldı.Organizasyonda yarın diğer boylarla birlikte baş boyunda da müsabakalar gerçekleştirilecek.Başpehlivanlık güreşlerinde müsabakalar, 5 Temmuz'da öğleden sonra kura çekimiyle başlayacak.