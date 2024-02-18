5 setli çekişmeli maçta kazanan Muratpaşa

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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5 setli çekişmeli maçta kazanan Muratpaşa
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18 Şubat 2024 20:09
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Firdevs Kiremitçi, Özgenur Çetiner, Fatma Şekerci, Loda, Nicoletti (Gizem Düzeltir, Ayşe Çürük, Selin Adalı, Çağla Salih, Ecenur Aksoy)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Micaya, Aslıhan Kılıç, Guerra, Samedy, Hande Korkut (Derya Çayırgan, Merve İzbilir, Aybüke Güldenoğlu, Eylül Öntaş, Buket Yılmaz)

Setler: 19-25, 25-16, 22-25, 25-21, 14-16

Süre: 131 dakika (26, 25, 29, 31, 20)

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