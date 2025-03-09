40'lık Paixao, Bandırmaspor'u kurtardı

40 yaşındaki golcü Marco Paixao golleriyle Bandırmaspor'un Sakarya deplasmanında yenilmesine engel oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
40'lık Paixao, Bandırmaspor'u kurtardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2025 22:05
Son güncelleme 09 Mart 2025 22:40
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Bandırmaspor, 3. dakikada 40 yaşındaki golcüsü Marco Paixao ile öne geçti.

Sakaryaspor, 8. dakikada Mendy Mamadou ile eşitliği sağladı. 13. dakikada Hikmet Çiftçi'nin kendi kalesine attığı golle Sakaryaspor öne geçti.

Marco Paixao, 69. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skora eşitliği getirdi.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Sakaryaspor, puanını 36 yaptı. Bandırmaspor ise 47 puana yükseldi.

Sakaryaspor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bandırmaspor ise evinde Adanaspor'u ağırlayacak.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Dk. 77 Muhammed Himmet Ertürk), Aabid, Kakuta (Dk. 90+2 Emre Demir), Nkoulou, Burak Altıparmak (Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu), Mendy, Burak Çoban (Dk. 90+3 Emircan Altıntaş), Simon

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Paulinho (Dk. 46 İbrahim Kaya), N'Dongala (Dk. 46 Diony), Paixao (Dk. 83 Kerim Avcı), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Messaoudi (Dk. 83 Louzif), Rahmetullah Berişbek, Faruk Can Genç

Goller: Dk. 8 Mendy, Dk. 12 Hikmet Çiftçi (Kendi kalesine) (Sakaryaspor), Dk. 3 ve 68 Paixao (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 90+2 Burak Çoban (Sakaryaspor), Dk. 56 Atınç Nukan, Dk. 84 İbrahim Kaya (Teksüt Bandırmaspor)


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery