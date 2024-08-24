36. Samsung Boğaziçi Yüzme Yarışları başlıyor

2 bin 836 sporcunun katılacağı 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, pazar günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
36. Samsung Boğaziçi Yüzme Yarışları başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ağustos 2024 15:28
Son güncelleme 24 Ağustos 2024 15:45
36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) düzenlediği organizasyon, saat 10.00'da Kanlıca Vapur İskelesi'nden başlayacak.

Bin 967'si erkek ve 869'u kadın olmak üzere 2 bin 836 yüzücünün katılacağı yarış, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulacak.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, ilk kez 23 Temmuz 1989'da 68 yüzücünün katılımıyla organize edilmişti. Organizasyonu geçen sene kadınlarda Burcunaz Narin, erkeklerde ise Doğukan Ulaç ilk sırada tamamlamıştı.

 
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery