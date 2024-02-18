3 kez öne geçen Frankfurt 1 puana razı oldu!

Bundesliga 22. hafta maçında Frankfurt, deplasmanda Freiburg ile 3-3 berabere kaldı.

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3 kez öne geçen Frankfurt 1 puana razı oldu!
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18 Şubat 2024 19:49
Bundesliga 22. hafta maçında Frankfurt, deplasmanda Freiburg ile karşılaştı.

Europa-Park Stadion'da oynanan maç 3-3 berabere bitti. Frankfurt 27. dakikada Marmoush ile 1-0 öne geçti. Freiburg, 30. dakikada Doan ile eşitliği yakaladı. 35'te Knauff tekrar Frankfurt'u öne geçirdi. 45+5'te penaltıdan Grifo, Freiburg'a eşitliği getiren golü kaydetti. Frankfurt 72'de Knauff ile yine öne geçerken 89. dakikada Gregoritsch'nin golüne engel olamadı ve maç 3-3 sona erdi.

Alınan bu sonucun ardından Frankfurt, 33 puana yükseldi. Freiburg ise 29'a yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Frankfurt, Wolfsburg ile karşılaşacak. Freiburg ise Augsburg'a konuk olacak.

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