3 kez öne geçen Frankfurt 1 puana razı oldu!

Bundesliga 22. hafta maçında Frankfurt, deplasmanda Freiburg ile karşılaştı.



Europa-Park Stadion'da oynanan maç 3-3 berabere bitti. Frankfurt 27. dakikada Marmoush ile 1-0 öne geçti. Freiburg, 30. dakikada Doan ile eşitliği yakaladı. 35'te Knauff tekrar Frankfurt'u öne geçirdi. 45+5'te penaltıdan Grifo, Freiburg'a eşitliği getiren golü kaydetti. Frankfurt 72'de Knauff ile yine öne geçerken 89. dakikada Gregoritsch'nin golüne engel olamadı ve maç 3-3 sona erdi.



Alınan bu sonucun ardından Frankfurt, 33 puana yükseldi. Freiburg ise 29'a yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Frankfurt, Wolfsburg ile karşılaşacak. Freiburg ise Augsburg'a konuk olacak.



