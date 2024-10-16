3 Büyükler'in ortak hedefi: Can Armando Güner

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, genç yıldız için karşı karşıya geldi. Süper Lig'in devleri Borussia Mönchengladbach'ın 16 yaşındaki genç oyuncusu Can Armando Güner'i gündemine aldı.

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3 Büyükler'in ortak hedefi: Can Armando Güner
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16 Ekim 2024 07:59
Süper Lig devleri, Almanya'da forma giyen 16 yaşındaki Can Armando Güner için harekete geçti.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, M'Gladbach U17 takımında forma giyen genç yıldızı transfer etmek için çalışmalara başladı.

MENAJERİ İLE TEMASA GEÇTİLER

Dev kulüplerin Türk asıllı Alman yıldız yıldızın menajeri ile temasa geçtiği ve fikir alışverişinde bulundukları öğrenildi.

RESMİ TEKLİF SUNACAKLAR

Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan genç sol kanat oyuncusunu Türkiye'ye getirmek isteyen 3 kulübün önümüzdeki günlerde Alman kulübüne resmi teklif sunacağı belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

M'Gladbach U17 takımında bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan Can Armando Güner, 7 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri çekiyor. Almanya U17 Milli Takımı'nda 5 kez görev alan genç yetenek rakip fileleri 1 kez havalandırmayı başardı.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

M'Gladbach U17 takımında forma giyen Can Armando Güner, sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor.

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