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27 Aralık Pazar günü Süper Lig'de ve İngiltere'de oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Denizlispor sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. 2 hafta öncesine kadar hem futbol hem de saha sonuçları olarak istediği seviyenin çok altında kalan Denizlispor, Yalçın Koşukavak sonrası adeta yeniden doğdu. 2 hafta arka arkaya 6 puan alan Yeşil-Siyahlılar yeniden doğdu diyebiliriz. Ankaragücü karşısında alabilecekleri 3 puan onlar adına dönüm noktasının tamamlanmasını sağlayabilir. Açıkçası ben ev sahibi ekibin hem moral seviyesi hem de form grafiği olarak iyi durumda olduğuna inanıyorum. Bu sebeple de sahadan puanla ayrılacaklarına inanıyorum. 10 çifte şans seçimi ideal tercih olacaktır.Hüseyin, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Fabiano, Bergdich, Bakalorz, Özer, Recep Niyaz, Aissati, Sacko, RodallegaRicardo, Kitsiou, Sarlija, Lukasik, Tiago Pinto, Voca, Atakan, Paintsil, Lobzhanidze, Endri Çekiçi, Torgeir BorvenSüper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Malatyaspor sahasında Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Son haftaların en formda takımlarından birisi olan ve zorlu fikstürde arka arkaya çok iyi sonuçlar alan Malatyaspor, arka arkaya oynadığı Fenerbahçe ve Alanya maçlarından dahi 4 puan almayı başardı ve ligde iyice yerini sağlamlaştırdı. Bu hafta Erzurumspor karşısında da kazanırlarsa bence iyice yukarılara yerleşmiş olacaklar. Mesut Bakkal ile anlaşan varan Erzurum açısından ise lig yarışı çok kolay geçmeyecek gibi duruyor. Ben ev sahibi ekibin kesinlikle bu maçı kaybetmeyeceğini hatta kazanacağını düşünüyorum. 10 çifte şans seçimi net tercih olacaktır.Ertaç, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut, TettehKayacan, Hasan, Sadiku, Osman, Murat Uçar, Donald, Sissoko, Emrah Başsan, Novikovas, Obertan, Ricardo GomesSüper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Hafta içi Fenerbahçe karşısında moral bozucu bir maç oynayan ve kaybettiği 3 puanla zirveden ciddi şekilde uzaklaşan son şampiyon için artık kalan maçlarda kazanmaktan başka çare yok diyebiliriz. İrfan Can ve Rafael gibi önemli oyuncularından eksik sahaya çıkacak Başakşehir adına bu maçta alınacak sonuç oldukça önemli. Kasımpaşa ise bence formda değil. Son maçlarında çok etkili olduklarını da düşünmüyorum. Ev sahibi ekibin hem ihtiyacı hem de kadro gücü ile net favori olduğunu düşünüyorum 1 seçimi ideal tercih olur.Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Berkay, Mahmut, Visca, Chadli, Gulbrandsen, CrivelliErtuğrul, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Yusuf, Hajradinovic, Varga, Hodzicİngiltere Premier Lig'de Leeds United ile Burnley karşı karşıya gelecek. Burnley son dönemde Everton ve Aston Villa beraberliği, Arsenal ve Wolverhampton galibiyetleriyle toparlanarak 13 maçta 13 puana ulaştı. Burnley moral buldu ve şimdi daha dirençli oyun ortaya koyacaklar gibi görünüyor. Newcastle'a 5 atan, Manchester United'dan 6 yiyen Leeds United'da Marcelo Bielsa mevcut oyun anlayışından vazgeçemeyeceğini söyledi. Bu da Burnley kalesine cesurca giden bir Leeds United izleyeceğimiz anlamına geliyor. Karşılıklı gollerin olacağı maçı Leeds United kazanacaktır.Meslier; Dallas, Ayling, Llorente, Alioski; Harrison, Klich, Phillips, Rodrigo, Raphinha; BamfordPope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Brady, Westwood, Brownhill, McNeil; Barnes, Woodİngiltere Premier Lig'de Wolverhampton ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Geçen hafta sonu Wolverhampton, Burnley'e kaybederek şaşkınlık yarattı. Tottenham ise Leicester'a boyun eğdi ama sonrasında kupada Stoke City'yi elediler. Şimdi Portolu iki eski hoca Nuno Espirito ve Jose Mourinho kazanmak istiyor. Wolverhampton iyi kadrosu olan bir takım ama sonuç almakta sıkıntı çekiyorlar. Liderlik koltuğundan 6. sıraya kadar gerileyen Tottenham ise Harry Kane ile Heung-Min Son önderliğinde puan ve puanlar alabiliyor. Wolverhampton iki ismin bağlatılarını kesmeye çalışacaktır. İki takımın birbirine pek fazla boşluk vermeyeceği maçı için önerim 2-3 gol seçeneğinden yana olacak.Patricio; Boly, Coady, Saiss; Semedo, Moutinho, Neves, Ait-Nouri; Podence; Silva, NetoLloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg; Bergwijn, Ndombele, Son; KanePremier Lig'in 15'inci haftasında West Ham sahasında Brighton'u konuk edecek. Ev sahibi ekip, 2 maçtır kazanamıyor. Palace ile evinde 1-1 berabere kalan West Ham sonrasında deplasmanda Chelsea'ye 3-0 kaybetti. Brighton'da ise durumlar kötü. Son 10 maçta sadece 1 kere kazanabilen konuk ekip, düşme hattının sadece 2 puan üzerinde bulunuyor. Son 5 maçta; 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadılar. Son olarak sahalarında sadece 1 puanı bulunan Sheffield'a kaybettiler. Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde Masuaku sakatlığı nedeniyle yok. Lanzini ve Antonio'nun durumu da belli değil. Konuk ekipte ise Lamptey sakatlığından ötürü forma giyemeyecek. Brighton puanlarının çoğunu dış sahada alıyor. Ancak yine de öncelikleri savunmak. West Ham'ın da tek başına çok gol atacağını düşünmüyorum. 2,5 ve 3.5 altı kuponlarda yerini almalı.Fabianski- Coufal, Balbuena, Ogbonna, Cresswell, Soucek, Rice, Bowen, Benrahma, Fornals, HallerSanchez- White, Dunk, Webster, Weltman, Bissouma, Lallana, March, Maupay, Gross, ConnollyPremier Lig'in 15'inci haftasında lider Liverpool sahasında düşme hattındaki West Bromwich'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, liderliği devraldı. Tottenham galibiyetinin ardından deplasman Crystal Palace'ı 7-0 ile geçip gövde gösterisi yaptılar. Son zamanlarda oldukça formdalar. Palace karşısında da bir yarı boyunca Salah'ı dinlendirdiler, sonrasında Salah'ın oyuna girmesiyle Mane kenara geldi. Ev sahibi ekipte bunun yanında Tiago'nun da sakatlığı geçti. Bu da onları için önemli bir artı olacaktı. Bromwich ise düşme hattında. 14 maçta sadece 7 puan aldılar. Bunun dışında deplasmanda da henüz galibiyet alamadılar. Liverpool sahasında tek başına gol barajını aşar.Alisson- Arnold, Matip, Fabinho, Robertson, Jones, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, FirminoJohnstone- Furlong, Ajayi, O'Sha, Gibbs, Sawyers, Phillips, Pereira, Gallagher, Diangana, Grant