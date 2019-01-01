"23" numara değişikliğine NBA'den izin çıkmış, Nike'den çıkmamış...

NBA'in, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in forma numarasını değiştirmesine izin vermek için kuralları esnetmek istediği, ancak Nike'nin bu meseleye müdahale ettiği ortaya çıktı.



LeBron, Anthony Davis'e 23 numaralı formasını hediye etmişti, ancak forma değişikliklerinin 15 Mart'a kadar yapılması gerektiği kuralı, 2019-20 sezonu için değişimi engellemişti.



Kaynaklar, ESPN'den Dave McMenamin'e, NBA'in James'in numarasını değiştirmesine izin vermek için kuralları esnetmek üzere olduğunu, ancak sponsoru oldukları spor markası Nike'nin olaya müdahale ettiğini belirtti.



"23'Ü İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"



Hem James hem de Davis, birer Nike atleti olsa da, yatırılan onlarca milyonlarca doların potansiyelini boşa harcamak istememiş oldukları söylendi.



Hem New Orleans'ta yedi sene, hem de Kentucky Üniversitesi'nde oynadığı sürede 23 numara giyen Davis LeBron'un kendisine 23 numarayı vermesiyle ilgili, "'23'ü istediğini biliyorum' demişti. Onun bir anda, 'Al, 23. Giyebilirsin' demesi güzel bir andı." şeklinde konuştu.



