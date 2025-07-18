18 Temmuz
Dinamo Moscow-Baltika
1-167'
18 Temmuz
Viborg-Kopenhag
2-3
18 Temmuz
Sarpsborg 08-Rosenborg
2-2
18 Temmuz
Jagiellonia Bialystok-Termalica Nieciecza
0-4
19 Temmuz
Boca Juniors-Union
01:30
19 Temmuz
Atletico Tucuman-Central Cordoba de Santiago
03:30

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda boy gösterecek.

calendar 18 Temmuz 2025 19:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tiran'daki organizasyonda milliler, ev sahibi Arnavutluk'un yanı sıra Kosova ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların sonunda sıralamayı birinci sırada tamamlayacak takım şampiyon olacak.


Ay-yıldızlıların maç programı ve kadrosu şöyle:

20 Temmuz Pazar:

18.00 Türkiye-Bulgaristan

22 Temmuz Salı:

20.30 Arnavutluk-Türkiye

23 Temmuz Çarşamba:

18.00 Türkiye-Kosova

- Kadro

Pasörler: Beril Çoban, Nisa Nur Yılmaz

Pasör çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta oyuncular: Bilge Paşa, Begüm Kaçmaz, Nisan Barut, Ezel Balık

Smaçörler: Liza Safranova, Bianka İlayda Mumcular, Eylül Durgun, Nehir Döngez

Liberolar: Helin Kayıkçı, İlayda Naz Gergef

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.