NBA, 2026 All-Star Maçı için yeni bir formatı resmen açıkladı: ABD Takımı - Dünya Takımı.

calendar 12 Kasım 2025 11:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
2026 All-Star Maçı için ABD - Dünya formatı resmileşti!
15 Şubat 2026 tarihinde Los Angeles Clippers'ın evi Inglewood'daki Intuit Dome'da oynanacak etkinlik, NBC ve Peacock üzerinden canlı yayınlanacak.
Bu yeni formatta ilk kez üç farklı takım yer alacak ve mini bir grup turnuvası düzenlenecek. İki ABD takımı, uluslararası oyunculardan oluşan bir Dünya Takımı ile karşılaşacak.

Her maç 12 dakika sürecek ve en iyi iki takım finalde All-Star unvanı için mücadele edecek.


Seçim süreci ise geleneksel şekilde devam edecek: taraftar oyları ilk beşlerin belirlenmesinde %50 etkili olacak, kalan %50 ise oyuncular ve medya arasında paylaşılacak.
Yedekler, her zamanki gibi başantrenörler tarafından seçilecek. Toplamda 24 All-Star oyuncu (her konferanstan 12) belirlenirken, bu kez pozisyon kısıtlaması olmayacak.

Oy sonuçlarının en az 16 ABD'li ve 8 uluslararası oyuncu ortaya çıkarmaması durumunda, NBA Komiseri Adam Silver devreye girerek kadroları tamamlayacak. Bu, gerekirse bir takımın 8'den fazla oyuncuyla sahaya çıkabileceği anlamına geliyor.

Yeni düzende "Takım A" önce "Takım B" ile karşılaşacak. Kazanan takım, "Takım C" ile finalde oynayacak. İlk maçı kaybeden ekip, "Takım C" ile üçüncü maça çıkacak.
Üç karşılaşmanın ardından en iyi iki takım — galibiyet sayısı ve gerekirse averaj farkına göre — All-Star şampiyonluğu için kozlarını paylaşacak.

  • KL
