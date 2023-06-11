2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları'nda madalya kazanan sporcular yurda döndü

Fransa'da düzenlenen 2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları'nda toplam 11 madalya elde eden özel sporcular, yurda döndü.



Lyon kentinden kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen milli kafileyi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yetkilileri karşıladı.



Federasyon Başkanı Birol Aydın, organizasyonda altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota kazanan Ebru Acer ve milli sporcunun antrenörü Bülent Baran, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları'nda elde ettikleri başarıdan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Birol Aydın, "İlk kez bir Türk sporcu, bu organizasyonun en büyük madalyasını aldı. Ebru Acer'ı çok tebrik ediyorum. Bir Türk sporcunun Fransa'da bayrağı göndere çektirmesi, hatta paralimpik kotası alması çok önemliydi. 11 madalya alarak en başarılı takımlardan biri olduk. Bu madalyayı engelli çocukların sahalara çıkmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hediye ediyoruz. Türk bayrağımızı Paris'te dalgalandırarak özel sporcular olarak bir ilki başaracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye özel sporcuları, ilkleri yazmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.



Masa tenisinde altın madalya kazanan ve 2024 Paris kotası alan Ebru Acer, çok mutlu olduğunu belirterek, "Masa tenisinde bir ilki başardım. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Onların güvenini kaybetmemek için elimden geleni yapacağım ve 2024 Paris'te de altın madalyayı Türkiye'ye getireceğim." diye konuştu.



Milli sporcu Acer'in antrenörü Bülent Baran ise çok iyi bir turnuva geçirdiklerini vurgulayarak, "Dünya şampiyonu olduk. Kotamızı aldık. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok mutluyuz. Herkese çok teşekkür ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Masa tenisi, yüzme ve atletizm branşlarında katıldığı 2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları'nda Türkiye 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.





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