2020'nin en çok kurtarış yapan kalecisi: Günay Güvenç

Gaziantep FK'nın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç 2020 yılına Süper Lig'de damga vuran kaleci oldu.



Kırmızı siyahlıların topladığı puanlar ve aldığı galibiyetlerde önemli pay sahibi olan başarılı file bekçisi Günay Güvenç ligin en fazla kurtarış yapan kalecisi olma ünvanını da eline geçirdi.



Yaptığı 108 kurtarış ile 2020'nin Süper Lig'de en fazla kurtarış yapan kalecisi olan Günay Güvenç böylelikle farkını bir kez daha ortaya koydu.



Milli takım hedefi doğrultusunda hem takımına katkı yapan hem de kendini her gün daha da geliştirerek ligde kaleci pozisyonunda örnek teşkil eden Günay'ın bu performansı camia içerisinde de büyük sevinç yarattı.



KURTARIŞLARDA İLK 3



2020 geride kalırken Süper Lig'de kaleci kurtarışlarında ilk 3 şu isimlerden oluştu.



1-Günay Güvenç 108 kurtarış (Gaziantep FK)

2-Uğurcan Çakır 107 kurtarış (Trabzonspor)

3-Kristoffer Nordfeldt 104 kurtarış (Gençlerbirliği)



HABER: Ali BUDAK



