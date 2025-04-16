20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da sona erdi.



Yeni Spor Salonu'nda 11-16 Nisan tarihlerinde düzenlenen şampiyonada 60 kulüpten kadın ve erkek güreşçiler, grekoromen ve serbest sitillerde madalya mücadelesi verdi.



Şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadın Güreş Takımı 153 puanla şampiyon oldu. Erzincan İl Özel İdaresi 104 puanla ikinci, Yalova Termal Belediyespor Kulübü de 85 puanda üçüncü sırada yer aldı.



53 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Remziye Karadağ, 57 kiloda Tekirdağ Çorlu Belediyesi'nden Büşra Cengiz, 62 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Büşra Efe, 68 kiloda Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden Elif Şevval Kurt ve 76 kiloda Erzincan İl Özel İdaresi'nden Elmiria Yasin birinci oldu.



Şampiyonada ayrıca Sevim Akbaş en teknik sporcu, Elmiria Yasin en centilmen sporcu ve Volkan Asan en centilmen antrenör seçildi.



Müsabakalar sonucu dereceye giren sporculara ödülleri Çorum Vali Yardımcıları Cengiz Nayman, Yeliz Mercan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı İsmail Yağbat ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran tarafından verildi.



Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı İsmail Yağbat, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın başarıyla tamamlandığını söyledi.



Şampiyona için 80 ilden Çorum'a gelen kadın ve erkek yüzlerce sporcunun, serbest ve grekoromen stilde mücadele ettiğini belirten Yağbat, "Türkiye'nin 80 ilinden binin üzerinde sporcu, antrenör, yöneticiyi şehrimizde misafir ettik. Müsabakalar centilmence geçti. Kulüpler, sporcular Çorum'dan memnun kaldı." dedi.



Altı gün süren organizasyonda çok çekişmeli müsabakalar izlediklerini dile getiren Yağbat, "Türk güreşinin emin ellerde olacağını görüyoruz inşallah. 20 yaş altı mücadelesi, büyüklerden bir adım önceki şampiyona idi. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde inşallah hedefimiz olan 2028 olimpiyatları için güzel sporcuların yetişeceği müjdesini tüm güreş camiasına vermek istiyorum." diye konuştu.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Güreş Takımı Teknik Direktörü Ahmet Özbeğe de Çorum'da çok iyi ağırlandıklarını, organizasyonun da başarılı geçtiğini vurguladı.



Çok keyifli maçların yapıldığına dikkati çeken Özbeğe, şunları dile getirdi:



"Son 10-15 saniyelerde şampiyonların belirlendiği maçlar oldu. 23 yaş altı ve büyüklerde kadın güreşçiler daha çok madalya aldı. Önemli olan Türk bayrağını dalgalandırmak. Kadın güreşine çok daha fazla yatırım yapılırsa, dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda daha iyi yerlere taşınacağımız kanaatindeyim."



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Güreş Takımı Antrenörü Zeynep Yıldırım ise Çorum'dan çok memnun kaldıklarını belirterek, "Çorum'dan şampiyon olarak ayrılıyoruz. Şampiyonluğumuzu, kupamızı da bu misafirperverliğe borçlu olduğumuzu bildirmek isterim." dedi.



