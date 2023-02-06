20 Yaş Altı Güreş Turnuvası'nda zirve Türkiye'nin!

Türkiye Güreş Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte düzenlediği Uluslararası 12 Şubat 20 Yaş Altı Güreş Turnuvası'nda, genel klasmanda Türkiye zirvede yer aldı.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, dört ülkeden sporcuların katılımıyla erkekler serbest stilde gerçekleştirilen turnuva sona erdi.



Müsabakaların sonucunda takımlar klasmanında Türkiye 215 puanla birinci olurken, Özbekistan 143 puanla ikinci, Fransa ise 77 puanla üçüncü sırada yer aldı.



Organizasyonun ikinci gününde yapılan 61, 70, 79, 92 ve 125 kilo müsabakalarında madalya alan sporcular ise şunlar:



61 kilo



1. Azizbek Naimov (Özbekistan)



2. Mukhammadkokodir Kuldoshev (Özbekistan)



3. Cihad Yılmaz (Türkiye)



70 kilo



1. İbrahim Metehan Yaprak (Türkiye)



2. Ahmet Özcan (Türkiye)



3. Sevban Yahşi (Türkiye)



79 kilo



1. Daler Chulibaev (Özbekistan)



2. Aslan Ekiz (Türkiye)



3. Murat Doğan (Türkiye)



92 kilo



1. Resul Güne (Türkiye)



2. Alperen Sezer (Türkiye)



125 kilo



1. Hakan Büyükçingil (Türkiye)



2. Levan Lagvilava (Fransa)



3. Mirshodbek Ergashev (Özbekistan)





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