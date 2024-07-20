20 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, klasman maçında Karadağ'ı devirdi

Türkiye, FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 13-16'ncılık klasman maçında Karadağ'ı 85-57 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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20 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, klasman maçında Karadağ'ı devirdi
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20 Temmuz 2024 19:50
Türkiye, FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 13-16'ncılık klasman maçında Karadağ'ı 85-57 yendi.

Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan müsabakaya milliler Berke Büyüktuncel, Tan Yıldızoğlu, Kerem Konan, Salih Altuntaş ve Melih Tunca beşiyle başladı.

Mücadelenin ilk yarısını 45-26 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 85-57 galip ayrıldı.

Türkiye, son maçında pazar günü İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

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