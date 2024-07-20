20 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, klasman maçında Karadağ'ı devirdi

Türkiye, FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 13-16'ncılık klasman maçında Karadağ'ı 85-57 yendi.
Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan müsabakaya milliler Berke Büyüktuncel, Tan Yıldızoğlu, Kerem Konan, Salih Altuntaş ve Melih Tunca beşiyle başladı.
Mücadelenin ilk yarısını 45-26 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 85-57 galip ayrıldı.
Türkiye, son maçında pazar günü İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan müsabakaya milliler Berke Büyüktuncel, Tan Yıldızoğlu, Kerem Konan, Salih Altuntaş ve Melih Tunca beşiyle başladı.
Mücadelenin ilk yarısını 45-26 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 85-57 galip ayrıldı.
Türkiye, son maçında pazar günü İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
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