20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları hazırlıkları tamamlandı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Erzurum'da 2-12 Mart'ta düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.



Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, tarihi, doğası, kültürel zenginlikleri ve her branşta spor etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazır Erzurum'un 20. İşitme Engelliler (Deaflmypics) Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacağını hatırlattı.



Olimpiyatlar için milli sporcuların çalışmalarına son hızla devam ettiğini ifade eden Vural, şunları kaydetti:



"20. Kış Olimpiyatları'nı 6 branşta 40'a yakın ülkeden, 800'ün üzerinde sporcu ve teknik heyetin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Kandilli Tesisleri'nde kayaklı koşu, Palandöken ilçemizin Konaklı Ejder 3200 Parkuru'nda alp disiplini ve snowboard, Yakutiye ilçesinde curling, Erzurum GSB Gençlik Merkezi'nde satranç, Aziziye ilçesinde futsal müsabakaları gerçekleştirilecek. Dünyadaki en büyük 3. spor etkinliği olan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nı 100'den fazla ülkenin yakından takip ettiğini ifade etmek isterim."



"Sesimiz spor olsun ve tüm dünya bizi duysun" diyen Vural, katkılarından dolayı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e de teşekkür etti.



