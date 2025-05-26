2. Lig play-off'ta olaylı maç tatil edildi!

TFF 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor FK karşı karşıya geldi.



İlk maçı 4-1 kazanan Vanspor, rövanşta Elazığspor'un 1-0 önde götürdüğü mücadelede büyük bir kriz yaşandı.



Karşılaşmanın 56. dakikasında, tribünlerden atılan yabancı bir maddenin yardımcı hakeme isabet etmesi nedeniyle müsabaka durduruldu. Bu gelişmenin ardından hakem Ümit Öztürk, iki takım oyuncularıyla birlikte soyunma odasına gitti.



MAÇ TATİL EDİLDİ



Bir süre bekledikten sonra hakem Ümit Öztürk, güvenlik gerekçesiyle karşılaşmayı tatil etme kararı aldı. Mücadelenin kalan süresiyle ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.



