26 Mayıs
Hatayspor-Fenerbahçe
4-2
26 Mayıs
LASK-Hartberg
2-0
26 Mayıs
Elazığspor-Belediye Vanspor
20:00
26 Mayıs
Batman Petrolspor-Altınordu
20:00
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Ross County-Livingston
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Criciuma-Coritiba
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Cuiaba-Vila Nova
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2. Lig play-off'ta olaylı maç tatil edildi!

TFF 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Elazığspor ile Vanspor arasında oynanan karşılaşma, tribünlerden yardımcı hakeme isabet eden yabancı madde nedeniyle tatil edildi.

calendar 26 Mayıs 2025 22:26 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 22:30
Haber: Sporx.com
2. Lig play-off'ta olaylı maç tatil edildi!
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TFF 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor FK karşı karşıya geldi.

İlk maçı 4-1 kazanan Vanspor, rövanşta Elazığspor'un 1-0 önde götürdüğü mücadelede büyük bir kriz yaşandı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında, tribünlerden atılan yabancı bir maddenin yardımcı hakeme isabet etmesi nedeniyle müsabaka durduruldu. Bu gelişmenin ardından hakem Ümit Öztürk, iki takım oyuncularıyla birlikte soyunma odasına gitti.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Bir süre bekledikten sonra hakem Ümit Öztürk, güvenlik gerekçesiyle karşılaşmayı tatil etme kararı aldı. Mücadelenin kalan süresiyle ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.


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