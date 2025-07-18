18 yaşındaki golcü Ertuğrul Sandıkcı, İstanbulspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Gençlerbirliği'nin 18 yaşındaki golcüsü Ertuğrul Sandıkcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden İstanbulspor'da bir yandan da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon U-17 Elit A Ligi'nde 8 maçta 9 gol, 5 asis; U-19 Liginde ise 26 maçta 28 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki Ertuğrul Sandıkcı'yı kadrosuna kattı. Geçen yıl gösterdiği performansla dikkat çeken genç golcü, gelişim liglerinde toplamda 37 gol, 15 asistlik performans sergiledi.Son yıllarda özellikle genç oyuncular transfer edip, bu oyuncuları Avrupa'ya göndermesiyle dikkat çelen İstanbulspor'un yeni projesinin Ertuğrul Sandıkcı olduğu, oyuncunun 1'inci Lig'deki performansının yakından takip edileceği öğrenildi.