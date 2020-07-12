17'lik Emin Bayram ilk maçında penaltı yaptırdı

EMİN BAYRAM'IN SÖZLERİ;

FATİH TERİM

Galatasaray'da maça kaptan olarak çıkan 17 yaşındaki Emin Bayram, Süper Lig'deki ilk maçında penaltı yaptırdı.?? https://t.co/ogv9FLJOh6 pic.twitter.com/BwFqbe1Mlb



— Sporx (@sporx) July 12, 2020

Galatasaray'ın Ankaragücü maçında teknik direktör Fatih Terim'den ilk 11'de sürprizler geldi. Ahmet Çalık'ı kulübeye çeken Fatih Terim, Ankaragücü karşısında sahaya 17 yaşındaki Emin Bayram'ı kaptan olarak sürdü.Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta oyuna sonradan giren ve gösterdiği başarılı performansla başta Fatih Terim olmak üzere spor otoritelerinden de tam puan alan Emin Bayram, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Emin daha önce de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlamıştı.Emin Bayram, U16 takımından direkt olarak A Takım'a yükseldi ve Fatih Terim'in beğenisiyle aylardır antrenmanlara çıkıyor. Kasım 2019'da kendisiyle profesyonel sözleşme imzalandı. Ve bu kontrat gereğince 7.500 TL maaş, ve maç başına ise 10.000 TL kazanıyor.Futbol dünyasında idol olarak belirlediği isimlerden bahseden Emin Bayram, "Van Dijk'ı, Ramos'u ve ayrıca Ozan Kabak ağabeyi örnek alıyorum." ifadelerini kullandı.Öncelikle hocama teşekkür ediyorum, bana kaptanlık şansı verdi. Elimden geleni yapmaya çalıştım ancak gol de beninm hatamdan dolayı oldu; penaltı yaptırdım. Hocam bana formayı verdi; ben de hata yaptım ama bunun telafisini yapmaya çalışacağımEmin Bayram 9 yaşında Galatasaray'a geldi ve ben bugün ona bugün kaptanlık sırası sende dedim bu kimseyen bir mesaj değil de Emin'a bir mesajdı. Bugün kendisi için talihsiz bi gün olabilir ama ona tölerans gösterebilecek bir camiaya sahip. Bir mesajım yok, Donk sakatlandı ve Emin oynadı