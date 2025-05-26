15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı

Kocaeli'de düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.



Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Gebze Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 60 ilden yaklaşık 700 sporcu katıldı.



Şampiyonada sporcular, ilk iki gün serbest stilde, son iki gün ise grekoromende mücadele etti.



Takım sıralamasında serbest stilde Ankara Büyükşehir EGO Spor Kulübü, grekoromen stilde Samsun Gençlik Spor Kulübü zirvede yer aldı.



Türkiye Şampiyonası'nda sıkletlerinde birinci olan sporcular şöyle:



SERBEST STİL:



Buğra Eldemir (38 kilo), Muhammed Enes Sarı (41 kilo), Vessam Kasem (44 kilo), Muhammed Gölha Ada (48 kilo), Efe Çavdar (52 kilo), Osman Kazımoğlu (57 kilo), Arif Bulut (62 kilo), Yusuf İslam Kara (68 kilo), Bayram Kalın (75 kilo), Poyraz Bilgin (85 kilo), Hamza Yakup Oran (100 kilo)



GREKOROMEN:



Miri Güven (38 kilo), Ömer Arslan (41 kilo), Mustafa Kerem Karaköse (44 kilo), Ali Samet İpek (48 kilo), Mehmet Ali Kaya (52 kilo), Doğan Sabaz (57 kilo), Süleyman Umut Şahinol (62 kilo), Orhan Eymen Taşçı (68 kilo), Mehmet Yıldız (75 kilo), Yusuf Yaser Aksu (85 kilo), Fatih Eymen Korkmaz (100 kilo)



