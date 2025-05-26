26 Mayıs
Hatayspor-Fenerbahçe
20:00
26 Mayıs
LASK-Hartberg
20:00
26 Mayıs
Elazığspor-Belediye Vanspor
20:00
26 Mayıs
Batman Petrolspor-Altınordu
20:00
26 Mayıs
KFUM-Vaalerenga
20:00
27 Mayıs
Red Bull Bragantino-Juventude
02:00
26 Mayıs
AFC Wimbledon-Walsall
17:01
26 Mayıs
Elversberg-FC Heidenheim
21:30
26 Mayıs
Ross County-Livingston
22:00
27 Mayıs
Criciuma-Coritiba
01:00
27 Mayıs
Cuiaba-Vila Nova
03:00
26 Mayıs
IK Brage-Utsiktens BK
20:00
26 Mayıs
IK Oddevold-Vasteras SK
20:00
26 Mayıs
Landskrona BoIS-Falkenbergs FF
20:00
26 Mayıs
IFK Norrkoeping-Mjaellby
20:00
26 Mayıs
Hammarby-Degerfors
20:10

15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı

Kocaeli'de düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Ankara EGO, grekoromende ise Samsun Gençlik Spor Kulübü takım halinde şampiyon oldu.

calendar 26 Mayıs 2025 13:28 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 13:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kocaeli'de düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Gebze Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 60 ilden yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Şampiyonada sporcular, ilk iki gün serbest stilde, son iki gün ise grekoromende mücadele etti.

Takım sıralamasında serbest stilde Ankara Büyükşehir EGO Spor Kulübü, grekoromen stilde Samsun Gençlik Spor Kulübü zirvede yer aldı.

Türkiye Şampiyonası'nda sıkletlerinde birinci olan sporcular şöyle:

SERBEST STİL:

Buğra Eldemir (38 kilo), Muhammed Enes Sarı (41 kilo), Vessam Kasem (44 kilo), Muhammed Gölha Ada (48 kilo), Efe Çavdar (52 kilo), Osman Kazımoğlu (57 kilo), Arif Bulut (62 kilo), Yusuf İslam Kara (68 kilo), Bayram Kalın (75 kilo), Poyraz Bilgin (85 kilo), Hamza Yakup Oran (100 kilo)

GREKOROMEN:

Miri Güven (38 kilo), Ömer Arslan (41 kilo), Mustafa Kerem Karaköse (44 kilo), Ali Samet İpek (48 kilo), Mehmet Ali Kaya (52 kilo), Doğan Sabaz (57 kilo), Süleyman Umut Şahinol (62 kilo), Orhan Eymen Taşçı (68 kilo), Mehmet Yıldız (75 kilo), Yusuf Yaser Aksu (85 kilo), Fatih Eymen Korkmaz (100 kilo)


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.