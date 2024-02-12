12 Dev Adam'ın EuroBasket Elemeleri kadrosu belli oldu

A Milli Basketbol Milli Takımı'nın, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde B Grubu'nda İtalya ve İzlanda ile karşı karşıya geleceği maçların kadrosu açıklandı. Kadroda Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberovic de yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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12 Dev Adam'ın EuroBasket Elemeleri kadrosu belli oldu
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12 Şubat 2024 16:33
Son güncelleme 12 Şubat 2024 16:35
A Milli Basketbol Milli Takımı'nın, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde B Grubu'nda 22 Şubat Perşembe günü TSİ 22.30'da deplasmanda İtalya ve 25 Şubat Pazar günü de saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşı karşıya geleceği maçların kadrosu açıklandı.

Açıklanan kadroda Fenerbahçe Beko'nun genç oyuncusu Tarık Biberovic, "devşirme oyuncu" kontenjanından kendine yer buldu.



Fenerbahçe Beko forması giyen Scottie Wilbekin ve Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin, yaz aylarında yaşanan gelişmelerin ardından devşirme oyuncu statülerini kaybetmişti.

İşte 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025 Elemeleri kadrosu;



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