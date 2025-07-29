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12 Dev Adam, hazırlıklara başladı

A Erkek Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Bormio'da başladı.

calendar 29 Temmuz 2025 16:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
12 Dev Adam, hazırlıklara başladı
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27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımı başantrenör Ergin Ataman yönetiminde, Bormio kampında hazırlıklarına başladı.

Ay-yıldızlılar, İtalya'nın Bormio kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlarda kondisyon ve taktik ağırlıklı sürdürüyor.

Millilerimizin Bormio'daki kampı 5 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.

A Erkek Milli Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı şu şekilde:


7 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi

20.00 Türkiye-Litvanya

Turkish Airlines DBB Süper Kupa

15 Ağustos 2025 - SAP Garden

18.00 Almanya-Türkiye

16 Ağustos 2025 - SAP Garden

18.00 - 20.45 3.'lük Maçı - Final Maçı

20 Ağustos 2025 - Twinsbet Arena

19.30 Litvanya-Türkiye

23 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi

20.00 Türkiye-Karadağ

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