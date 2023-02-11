113 saatte kurtarılan Mesut ile Arda Güler görüştü

Arda Güler, enkazdan çıkarılan Mesut ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone Ol
113 saatte kurtarılan Mesut ile Arda Güler görüştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2023 16:30
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Adıyaman'da depremin 113. saatinde Mesut isimli depremzede, Fenerbahçeli Arda Güler'e seslendi.

"Arda Güler ağabey, seni çok seviyorum." diyen Mesut, "Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Ağabey hocaya bir de söyleyin seni oynatsın. Seni oynatmıyor." dedi.

Arda Güler ise Mesut'un çağrısına, "Güzel kardeşim, sen pes etmedin, sen başardın. Mücadelen ile bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Beklenen buluşma gerçekleşti

Arda Güler ve 113 saat sonra enkazdan kurtarılan Mesut telefonda görüntülü bir konuşma yaptı. 

Enkazdan çıkarılan Mesut'un Arda Güler'e "Senin gibi topçular milyonda bir geliyor ağabey..." dedi. 

Fenerbahçe kulübü ise paylaşımında "Mesut, Arda abisi ile görüştü. En kısa sürede bir araya da geleceğiz Mesut, sen hepimize umut oldun." ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ