113 saatte kurtarılan Mesut ile Arda Güler görüştü

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Adıyaman'da depremin 113. saatinde Mesut isimli depremzede, Fenerbahçeli Arda Güler'e seslendi.
"Arda Güler ağabey, seni çok seviyorum." diyen Mesut, "Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Ağabey hocaya bir de söyleyin seni oynatsın. Seni oynatmıyor." dedi.
Arda Güler ise Mesut'un çağrısına, "Güzel kardeşim, sen pes etmedin, sen başardın. Mücadelen ile bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.
Enkazdan çıkarılan Mesut'un Arda Güler'e "Senin gibi topçular milyonda bir geliyor ağabey..." dedi.
Fenerbahçe kulübü ise paylaşımında "Mesut, Arda abisi ile görüştü. En kısa sürede bir araya da geleceğiz Mesut, sen hepimize umut oldun." ifadelerini kullandı.
Adıyaman'da depremin 113. saatinde Mesut isimli depremzede, Fenerbahçeli Arda Güler'e seslendi.
"Arda Güler ağabey, seni çok seviyorum." diyen Mesut, "Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Ağabey hocaya bir de söyleyin seni oynatsın. Seni oynatmıyor." dedi.
Arda Güler ise Mesut'un çağrısına, "Güzel kardeşim, sen pes etmedin, sen başardın. Mücadelen ile bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.
Beklenen buluşma gerçekleştiArda Güler ve 113 saat sonra enkazdan kurtarılan Mesut telefonda görüntülü bir konuşma yaptı.
Enkazdan çıkarılan Mesut'un Arda Güler'e "Senin gibi topçular milyonda bir geliyor ağabey..." dedi.
Fenerbahçe kulübü ise paylaşımında "Mesut, Arda abisi ile görüştü. En kısa sürede bir araya da geleceğiz Mesut, sen hepimize umut oldun." ifadelerini kullandı.
113. saatte enkazdan kurtulan Mesut, Arda Güler ile görüştü.
"Seni bekliyoruz Mesut. Sana formamı vereceğim."pic.twitter.com/XcHeZ2ZXDP
— Sporx (@sporx) February 11, 2023
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