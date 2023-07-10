11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası yaklaşıyor

Karabük'te yapılacak 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası öncesi hazırlıklar sürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası yaklaşıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2023 23:37
Son güncelleme 10 Temmuz 2023 23:38
Tarihinde ilk kez uluslararası bir salon organizasyonunun ev sahipliğini üstlenen Karabük'te 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası öncesi takımlar antrenman yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11-22 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonaya, 6 ülkeden gelen kadın ve erkek voleybol takımları idmanlarını gerçekleştirdi.

Kentte ilk gelen İtalya ve Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı, Yeni Mahalle Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven beraberinde Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ve Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin ile antrenmanları izleyerek sporcularla sohbet etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery