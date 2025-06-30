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10'un gönlü Galatasaray'da

Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı Galatasaray'a kavuşmayı bekliyor. Düğün için geldiği İstanbul'da transferine dair sorulara "Hayırlısı neyse o olsun inşallah" cevabını veren ve Inter'de kalacağını açıklamayan milli orta saha, önce kendisi İtalyan kulübünü ikna edecek. Ardından Galatasaray, masaya oturacak

calendar 30 Haziran 2025 08:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
10'un gönlü Galatasaray'da
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Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro hedefleyen bunun için de transfer harekâtını sessiz ve derinden sürdüren Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gündemden düşmüyor.

Başkan Dursun Özbek'in, "Görüşmem olmadı ama Hakan'ı her takım ister" diyerek milli futbolcuya açık kapı bırakmıştı. 31 yaşındaki orta saha da artık İtalya kariyerine nokta koymak istiyor.

Önceki gün milli takımdan arkadaşı Cenk Özkaçar'ın düğünü için İstanbul'a gelen ve burada Galatasaray'ın sağ kanadı Yunus Akgün ile aynı masada oturan Hakan, transferiyle ilgili sorulara, "Cenk Özkaçar'ın bu mutlu gününde yanında olmak istedik. Transferimle ilgili hayırlısı neyse o olsun inşallah" demekle yetindi.


KRİTİK HAFTA BAŞLIYOR!

İnter ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu, kariyerine defalarca vurguladığı gibi çocukluk aşkı olan Galatasaray'da devam etmek istiyor. Deneyimli yıldızla anlaşmaya varan sarı-kırmızılı kulübün, İtalyan ekibiyle bu hafta tekrar görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Milano temsilcisinin 30 milyon Euro'luk bonservis talebi düşündürse de bu noktada Hakan'ın devreye girerek orta yolu bulması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2 FİNAL

* Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya gelen Hakan, kariyerine Mannheim altyapısında başladı.

* Karlsruher ile profesyonel sözleşme imzalayan gurbetçi yıldız, 2012'de Hamburg'a gitti, 2014'te de transfer olduğu Leverkusen'de büyük bir çıkış yakaladı.

* 2017'de 23.3 milyon Euro'ya Milan'ın yolunu tutan Hakan Çalhanoğlu, 2021'e kadar burada oynadı.

* 2021'de bonservisi elinde İnter'e transfer olan Hakan, 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası zaferleri kazandı.

* 2013'ten bu yana giydiği A Milli Takım formasıyla 97 karşılaşmada 21 gol kaydetti.

* Şampiyonlar Ligi'nde İnter'le iki sezon final oynamasına rağmen mutlu sona ulaşamadı. 


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