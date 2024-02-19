10 numaralı forma Trezeguet'e yaradı

Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet yeni formasıyla resital sunmaya başladı. İlk olarak geçtiğimiz hafta Abdülkadir Ömür'ün ayrılığı sonrası 27'yi bırakarak 10 numarayla sahaya çıkan Mısırlı oyuncu, Hatayspor ağlarını sarsmıştı.
29 yaşındaki oyuncu, Pendikspor karşısında alınan galibiyette de sahneye çıktı. 75. dakikada ceza sahasında Berat Özdemir'den seken topu iyi takip ederek bitirici vuruşunu yapan yıldız futbolcu, geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine takımını öne geçiren golü kaydetmeyi başardı
SKOR YÜKÜNÜ SIRTLIYOR
Galibiyetin kapısını aralayan Trezeguet, bordo-mavili formayla çıktığı son üç maçta da gol atmış oldu. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Gençlerbirliği karşısında turu getiren yıldız oyuncu, Süper Lig'de Hatayspor ve Pendikspor mücadelelerinde bulduğu gollerle de çıkışını sürdürdü. Bu sezon Süper Lig'de 6. kez gol sevinci yaşayan 29 yaşındaki futbolcunun ayrıca 2 asisti bulunuyor. Kısa süre önce Afrika Kupası'nda da mücadele eden Trezeguet, 4 maçta 1 gol ve 2 asistle takımının skor yükünü çekmişti.
29 yaşındaki oyuncu, Pendikspor karşısında alınan galibiyette de sahneye çıktı. 75. dakikada ceza sahasında Berat Özdemir'den seken topu iyi takip ederek bitirici vuruşunu yapan yıldız futbolcu, geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine takımını öne geçiren golü kaydetmeyi başardı
SKOR YÜKÜNÜ SIRTLIYOR
Galibiyetin kapısını aralayan Trezeguet, bordo-mavili formayla çıktığı son üç maçta da gol atmış oldu. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Gençlerbirliği karşısında turu getiren yıldız oyuncu, Süper Lig'de Hatayspor ve Pendikspor mücadelelerinde bulduğu gollerle de çıkışını sürdürdü. Bu sezon Süper Lig'de 6. kez gol sevinci yaşayan 29 yaşındaki futbolcunun ayrıca 2 asisti bulunuyor. Kısa süre önce Afrika Kupası'nda da mücadele eden Trezeguet, 4 maçta 1 gol ve 2 asistle takımının skor yükünü çekmişti.
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