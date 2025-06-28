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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yelken Yarışları start verdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ile Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübünce düzenlenen oraganizasyon, başladı.

calendar 28 Haziran 2025 17:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yelken Yarışları start verdi
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Trabzon'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelken yarışları düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ile Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübünce organize edilen yarışlara, Akyazı Spor Kompleksi mevkisinden start verildi.

Yarışlara, Akçaabat Yelken Spor Kulübü, Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü, Trabzon Fatih Gençlik Spor Kulübü ve Akyazı Yelken Spor Kulübünden 32 sporcu katıldı.

"Optimist" ve "laser" branşlarındaki yarışlar, yarın sona erecek.

Akyazı Yelken Spor Kulübü Başkanı Adil Duman, açık denizdeki parkurda yarın 6 yarış daha gerçekleştirileceğini ifade etti.


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