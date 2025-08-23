23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
3-1
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
2-1
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
3-1
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-0
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-1
23 Ağustos
Levante-Barcelona
2-254'
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
1-2
23 Ağustos
Roma-Bologna
1-0
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
2-082'
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
2-290'
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-2
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

1. Lig'deki Doğu derbisinde gol çıkmadı

Iğdır FK ile Vanspor arasındaki zorlu mücadele golsüz sona erdi.

calendar 23 Ağustos 2025 23:12 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 23:48
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
1. Lig'deki Doğu derbisinde gol çıkmadı
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile İmaj Altyapı Vanspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maç golsüz sona erdi.

Karşılıklı mücadele şeklinde geçen ve çok az gol fırsatının olduğu maçta iki takım da sessizliği bozamadı.

Ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Vanspor, puanını 7'ye çıkardı. Iğdır FK ise puanını 4 yaptı.


Iğdır, gelecek hafta Manisa FK'ye konuk olacak. Vanspor evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Mücahid Adem Çelebi, Burak Sami Şad

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Gökcan Kaya, Conte, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun (Dk. 80 Ali Yaşar), Eyüp Akcan, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 80 Eysseric), Ahmet Emin Engin (Dk. 90+1 Serkan Asan), Ali Kaan Güneren (Dk. 70 Avramovski), Fofana (Dk. 70 Camara), Bruno

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdem Seçgin (Dk.72 Mert Çölgeçen), Mehmet Özcan, Regis (Dk. 72 Mehmet Manış), Ramirez (Dk. 61 Faruk Can Genç), Traore (Dk. 60 Jefferson), Vlachomitros (Dk. 83 Bekir Can Kara), Cedric

Sarı kartlar: Dk. 17 Traore, Dk. 80 Faruk Can Genç (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 25 Burak Bekaroğlu, Dk. 45+7 Caner Cavlun, Dk. 82 Conte (Alagöz Holding Iğdır FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
