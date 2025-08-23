1. Lig'deki Doğu derbisinde gol çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile İmaj Altyapı Vanspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maç golsüz sona erdi.Karşılıklı mücadele şeklinde geçen ve çok az gol fırsatının olduğu maçta iki takım da sessizliği bozamadı.Ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Vanspor, puanını 7'ye çıkardı. Iğdır FK ise puanını 4 yaptı.Iğdır, gelecek hafta Manisa FK'ye konuk olacak. Vanspor evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.: Iğdır Şehir: Seyfettin Alper Yılmaz, Mücahid Adem Çelebi, Burak Sami ŞadFurkan Köse, Gökcan Kaya, Conte, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun (Dk. 80 Ali Yaşar), Eyüp Akcan, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 80 Eysseric), Ahmet Emin Engin (Dk. 90+1 Serkan Asan), Ali Kaan Güneren (Dk. 70 Avramovski), Fofana (Dk. 70 Camara), BrunoÇağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdem Seçgin (Dk.72 Mert Çölgeçen), Mehmet Özcan, Regis (Dk. 72 Mehmet Manış), Ramirez (Dk. 61 Faruk Can Genç), Traore (Dk. 60 Jefferson), Vlachomitros (Dk. 83 Bekir Can Kara), CedricDk. 17 Traore, Dk. 80 Faruk Can Genç (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 25 Burak Bekaroğlu, Dk. 45+7 Caner Cavlun, Dk. 82 Conte (Alagöz Holding Iğdır FK)