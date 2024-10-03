1. Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı 4 Ekim Cuma günü yapılacak iki maçla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor
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03 Ekim 2024 14:14
Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı 4 Ekim Cuma günü yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın programı şöyle:

4 Ekim Cuma:

20.00 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)

5 Ekim Cumartesi:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Eryaman)

19.00 Fatih Karagümrük-Sakaryaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor (11 Nisan)

6 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Aktepe)

16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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