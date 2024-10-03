1. Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı 4 Ekim Cuma günü yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın programı şöyle:
4 Ekim Cuma:
20.00 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)
5 Ekim Cumartesi:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Eryaman)
19.00 Fatih Karagümrük-Sakaryaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor (11 Nisan)
6 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Aktepe)
16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın programı şöyle:
4 Ekim Cuma:
20.00 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)
5 Ekim Cumartesi:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Eryaman)
19.00 Fatih Karagümrük-Sakaryaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor (11 Nisan)
6 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Aktepe)
16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)