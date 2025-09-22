22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

1. Lig'de 7. hafta maçları başlıyor!

1. Lig'de 7. hafta karşılaşmaları 23 Eylül Salı günü başlayacak.

calendar 22 Eylül 2025 13:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1. Lig'de 7. hafta maçları başlıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, 23 Eylül Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. haftanın maç programı şöyle:

23 Eylül Salı:



17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor (Bolu Atatürk) 

20.00 Arca Çorum FK-Serikspor (Çorum Şehir)

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor (Iğdır Şehir)

24 Eylül Çarşamba: 

14.30 Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir) 

20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor) 

20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor (Bodrum İlçe)

25 Eylül Perşembe:

17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül) 

20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer (Diyarbakır) 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.