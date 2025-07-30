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Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz hamle! 145 M £ ödendi

Fenerbahçe, Al Hilal forması giyen Portekizli sağ bek Joao Cancelo'yu yakın takibe aldı.

calendar 30 Temmuz 2025 08:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz hamle! 145 M £ ödendi
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Trendyol Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Transferde temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, mevcut kadrosunda sağ bek pozisyonunda değişime gidiyor.

Osayi-Samuel ile yollarını ayıran, Mimovic'e de "kendine takım bul" mesajını ileten sarı-lacivertli yönetim, bu bölgeye üst düzey bir takviye yapmak için harekete geçti. 



Teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği rapor doğrultusunda sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sol bekte Archie Brown gibi fizikli ve hızlı bir oyuncu tercih ederken, sağ bekte tam tersi bir profile yöneldi.

MOURINHO TALİMATI VERDİ

Mourinho, yönetime "Oyun kurabilen, teknik kapasitesi yüksek, oyun vizyonu üst düzey bir sağ bek istiyorum" diyerek taleplerini iletti. 

CANCELO ÖNERİSİ

Bu doğrultuda farklı isimleri değerlendiren yönetime, menajerler tarafından Al-Hilal forması giyen Joao Cancelo önerildi.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu, Avrupa'ya geri dönmek istediğini kulübüne iletti.

MAAŞINDA İNDİRİME HAZIR

Senelik 15 milyon Euro kazanan Cancelo'nun, Avrupa'ya dönüş için maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.

145 MİLYON EURO ÖDENDİ

Manchester City, Bayern Münih ve Barcelona gibi dev kulüplerin formasını giyen 31 yaşındaki yıldız için bu zamana dek 145 milyon Euro bonservis ödendi. 

39 MAÇTA FORMA GİYDİ

Suudi Arabistan ekibinin formasıyla geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 3130 dakika süre aldı.

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Portekizli yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. 

MİLLİ TAKIMDA 60 MAÇ

Joao Cancelo, Portekiz Milli Takımı formasını da 60 kez terletti ve bu maçlarda 10 gol kaydetti.

PERFORMANSI

Cancelo, süre aldığı dakikalar içerisinde 2 gol atarken, 12 kez de takım arkadaşlarına asist yapma başarısı gösterdi.



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