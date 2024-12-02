Hüseyin Yücel: "50 milyon euro ödeme var"

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından Mayıs ayına kadar başkanlık görevini yürütecek olan Hüseyin Yücel, Sinan Engin'le görüştü. İşte o açıklama...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hüseyin Yücel: '50 milyon euro ödeme var'
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02 Aralık 2024 01:07
Son güncelleme 02 Aralık 2024 01:12
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından Mayıs ayına kadar başkanlık görevini yürütecek olan Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı camianın önemli isimlerinden Sinan Engin ile görüşme gerçekleştirdi.

Sinan Engin, Hüseyin Yücel ile Beşiktaş'ın son durumu ile ilgili yaptığı görüşmeyi Beyaz TV'de canlı yayın sırasında açıkladı.

"BİZİM ÖNÜMÜZE BOMBA ATILDI!"

Hüseyin Yücel ile görüşmesinden önemli şeyler paylaşan Sinan Engin "Hüseyin Yücel ile görüştüm. Ocak ayına kadar Beşiktaş'ın 50 Milyon euroya yakın ödemesi var. Hüseyin Yücel 'Ben ne yapacağım, nasıl ödeyeceğim? Bizim önümüze bomba atıldı' diyor. Ayrıca Onur Göçmez de 1 milyon euro hibe etmiş" ifadelerini kullandı.

"SAMET AYBABA BELKİ GERİ DÖNEBİLİR"

"Teknik direktör kim olacak, görüştünüz mü?" sorusuna yanıt veren Sinan Engin "Ben başkan değilim bilmiyorum. Tayfun Korkut ile ilgili bir şey duymadım. Samet ağabey belki Beşiktaş'a geri dönebilir. Belli olmaz, başka konular var. Oyuncu maaşları var, ödemeler var." dedi.

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