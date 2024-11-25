Micic, EuroLeague'e dönecek mi?

Charlotte Hornets'in Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic'in, LaMelo Ball'un sakatlıktan dönüşü nedeniyle bu sezon Hornets rotasyonuna geri dönmeyebileceği iddia edildi.Marca'ya göre, rotasyonda herhangi bir değişiklik veya sakatlık olmadığı takdirde Micic'in sezonu "ümitsiz vaka" olarak görünüyor ve Avrupa'ya hemen dönmesi ise, kontratı sebebiyle "imkansız" durumda....Ayak bileği sakatlığından dönen Ball, Hornets'ın lideri ve yıldızı olarak maç başına 30,2 sayıyla NBA'in en iyi skorerlerinden biri konumunda.Maç başına 24 şut denemesiyle bu alanda lig lideri olan LaMelo, tüm Hornets hücumunun kendi aksiyonu üzerinden şekillenmesi sebebiyle, Micic'e oynaması için alan bırakmamış oldu.Hornets'ın Micic'i serbest bırakması durumunda, bu sezon sözleşmesini başka bir takımın üstlenip kendisini kısa bir süre daha tutabilme imkanı bulunuyor.Marca, Euroleague kulüplerinin karşılamakta zorlanacağı senelik 7,7 milyon dolarlık bir kontratı bulunan Micic için, takımların şimdiden "tomarla para hazırlayabileceğini" de öne sürdü.Micic, geçtiğimiz sezon Oklahoma City Thunder'da küçük bir rol üstlenmiş, ancak Hornets'a takas edildikten sonra rolü artmış ve burada forma giydiği 30 maçta 10.8 sayı, 6.2 asist ve 2.1 ribaund ortalamaları kaydetmişti.