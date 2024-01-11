Miami Heat'in, Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell'ı takaslamakla ilgilenmeye devam ettiği iddia edildi.



Substack'tan Marc Stein, Heat'in Mitchell takasına "ciddi bir şekilde" ilgi göstermeye devam ettiğini söyledi.



Cavaliers, 2024 yazında uzatma imzalamaması halinde 2025'te serbest oyuncu olabilecek Mitchell'ı takas etmeyi istemediğine dair duruşunu birçok kez tekrarlamıştı.



Heat daha önce 2022 yılında da Mitchell'ı kovalayanlar arasında yer almıştı.



Stein ayrıca, herhangi bir Mitchell takasında New York Knicks ve Brooklyn Nets'in adı geçmeye devam edecek olsa da, birçok yöneticinin, oyununu ve savunma yükümlülüklerini iyi bir şekilde tamamlayacağını düşünmeleri sebebiyle Heat ekibinin "takipte kalınması gereken en önemli takım" olduğuna dair inancını da sözlerine ekledi.





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