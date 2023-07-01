twitter'dan tarihi karar! Dünya bu haberi konuşuyor!

Türkiye'de ve dünyada internet kullanıcılarının büyük bölümün önemli platformlarından biri olan twitter'dan tarihi karar geldi!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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twitter'dan tarihi karar! Dünya bu haberi konuşuyor!
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01 Temmuz 2023 20:41
Son güncelleme 01 Temmuz 2023 20:49
Türkiye'de ve dünyada internet kullanıcılarının büyük bölümün önemli platformlarından biri olan twitter'dan tarihi karar geldi!

Gün boyunca milyonlarca kullanıcının twitter'da sorun yaşaması, tweetleri okuyamamasının ardından teknik bir sorun olduğu düşünülürken, Elon Musk durumun böyle olmadığını açıkladı.

twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, daha önce mavi tik almak için kullanıcıları para ödemeye zorunlu bırakırken, artık tweet okumaya da sınır getirdiklerini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Elon Musk aşırı verinin önüne geçmek ve manipülasyonlara izin vermemek için aldıkları kararları şu sözleriyle aktardı;

" - Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet,

- Doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet,

- Yeni ve doğrulanmamış hesaplar günde 300 tweet okuyabilecekler."

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Elon Musk'ın aldıkları kararı duyurmasının ardından twitter kullanıcıları duruma tepki gösterdi. Birçok kullanıcı ise twitter'ın bu kararından vazgeçmemesi halinde, milyonlarca kullanıcısını kaybedebileceğini öne sürdü.

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