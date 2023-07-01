twitter'dan tarihi karar! Dünya bu haberi konuşuyor!

Elon Musk, twitter'da geçici olarak yeni bir uygulama başlattıklarını açıkladı.



- Doğrulanmış hesaplar, bir günde en fazla 6000 tweet okuyabilecek.



- Doğrulanmamış hesaplar, bir günde en fazla 600 tweet okuyabilecek. pic.twitter.com/WymkfPcrtn



— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) July 1, 2023

Türkiye'de ve dünyada internet kullanıcılarının büyük bölümün önemli platformlarından biri olan twitter'dan tarihi karar geldi!Gün boyunca milyonlarca kullanıcının twitter'da sorun yaşaması, tweetleri okuyamamasının ardından teknik bir sorun olduğu düşünülürken, Elon Musk durumun böyle olmadığını açıkladı.twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, daha önce mavi tik almak için kullanıcıları para ödemeye zorunlu bırakırken, artık tweet okumaya da sınır getirdiklerini duyurdu." - Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet,- Doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet,- Yeni ve doğrulanmamış hesaplar günde 300 tweet okuyabilecekler."Elon Musk'ın aldıkları kararı duyurmasının ardından twitter kullanıcıları duruma tepki gösterdi. Birçok kullanıcı ise twitter'ın bu kararından vazgeçmemesi halinde, milyonlarca kullanıcısını kaybedebileceğini öne sürdü.