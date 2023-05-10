Houston Rockets'ın, eski oyuncusu olan Philadelphia 76ers yıldızı James Harden için "ciddi bir talip olduğu" iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Rockets'ın bu yaz serbest oyuncu döneminde Harden'ın "ciddi bir talibi" olmaya devam ettiğini söyledi.



Wojnarowski'ye göre 33 yaşındaki süperstar, 76ers ile olan sözleşmesinden çekilip Houston'a geri dönebilir:



"Harden, Sixers ile 1+1'lik bir kontrat yapmıştı ve bu sözleşmeden vazgeçecek. Houston'ı onun gözünde çekici kılan pek çok şey var. Evi orada, ailesi orada, organizasyona ve topluluğa aşinalığı söz konusu."



Wojnarowski, pek çok şeyin Sixers'ın playofflarda ne kadar ilerleyeceğine bağlı olacağını sözlerine ekledi ve takım, şu anda Doğu Konferansı yarı finallerinde Boston Celtics'e karşı 3-2 önde bulunuyor.



Harden 2021'de Houston'dan tartışmalı bir şekilde ayrılmış ve pek çok taraftar, zorla ayrılan yıldız oyuncu tarafından ihanete uğradığını hissetmişti.





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