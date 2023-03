Zlatko Dalic: 'Kendinize sorun'

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında salı günü Bursa'da Türkiye ile karşı karşıya gelecek Hırvatistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Zlatko Dalic, "Burada Türkiye ile oynayacağımız maç biraz daha zorlu geçecektir. İki taraftan da daha fazla saldırı olacaktır. Onlar da gol atmak için bize saldıracak, biz de onlara saldıracağız." dedi.



Zlatko Dalic, karşılaşmanın oynanacağı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına futbolcu Ivan Perisic ile katıldı.



Dalic, "Son maçta sakatlanan oyuncularla ilgili değişiklik olacak mı*" sorusuna 2 santrafor oyuncusunun değiştirileceğini söyledi. Sakat oyuncuların yerine kimin geleceğine son antrenmanla karar vereceklerini anlatan Dalic, "Çünkü Türkiye de Ermenistan'dan yeni geldi. Onların da nasıl bir yorgunlukla karşı karşıya olduğunu bilmiyoruz. Bizde illaki değişiklikler olacaktır. Son antrenmana baktıktan sonra isimler belli olacak." diye konuştu.



Dalic, "Dünya Kupası'ndan sonra düşüş yaşadınız mı? Galler maçı bunun bir göstergesi mi? Hırvatistan Milli Takımı'nda genç oyuncular göremiyoruz, yeni genç oyuncular gelecek mi?" sorularını ise şöyle yanıtladı:



"Dünya Kupası'ndan sonra düşüş yaşadığımızı düşünmüyorum. Sadece Dünya Kupası'nda bütün oyuncular son dakikaya kadar bizlerle birlikte oldu. Bazılarının kendi kulüpleriyle problemleri oldu. Oradaki enerji burada da gerçekleşecektir. Yeni oyuncu üretmek çok zor. Biz 3,5 milyonluk bir ülkeyiz, siz 80 milyon nüfusa sahipsiniz. Sizde daha kolay yeni oyuncu çıkabilir fakat 3,5 milyonluk ülkede her an kaliteli oyuncu çıkması biraz daha zor. Takıma dahil ettiğimiz iki stoperimiz var. Onların yaşları genç. İzlediğimiz genç oyuncular da var. Bu doğrultuda takımımızı yavaş yavaş yenileyeceğiz. Bursa 3 milyonluk bir şehir, biz ülke olarak 3,5 milyonuz. Biz Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. Bunun nasıl olduğunu kendinize sorun"



"Türk Milli Takımı gerçekten disiplinli"



"Türk Milli Takımı hakkında ne düşünüyorsunuz. Kuntz yönetimindeki Türk Milli Takımı'na Alman sistemi gelmiş olabilir mi?" sorusuna Dalic, Türk Milli Takımı'nı yıllardır takip ettiğini anlattı.



Dalic, Türkiye ile birçok kez maç yaptıklarını dile getirerek, "Kişilerle değil, takım olarak değerlendirebiliriz. Türk Milli Takımı gerçekten disiplinli, farklı yerlerde birçok takımda oynayan güçlü oyunculara sahip. Bu oyuncuları güzel kullanabiliyor, organize edebiliyor. Zaten bunu bugüne kadar gösterdiler. Ermenistan maçında da takip ettiğim zaman yine aynı kaliteli şekilde oynadıklarını, kuvvetlerinden hiçbir şey eksilmediğini gördük. Dolayısıyla biz burada kendi maçımıza bakacağız. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz, onu göreceğiz." ifadesini kullandı.



Dalic, "Galler maçındaki oyundan memnun olduğunuzu dile getirdiniz. Türk Milli Takımı ile oynayacağınız maçta da aynı tarzda oynamayı düşünüyor musunuz?" sorusunu da şöyle cevapladı:



"Galler maçı çok farklı bir havadaydı. Ben Galler'i Türkiye kadar güçlü bir rakip olarak görmüyorum. Orada tek yönlü oyun sergiledik. Burada Türkiye ile oynayacağımız maç biraz daha zorlu geçecektir. İki taraftan da daha fazla saldırı olacaktır. Onlar da gol atmak için bize saldıracak, biz de onlara saldıracağız. Biz onların kendi seyircisi önünde oynayacağız. Dolayısıyla farklı bir tarz sergileyeceğiz. Maçı alacağımıza ümit ediyorum.



Dalic, "Hiç Türkiye'den teklif aldınız mı?" sorusuna ise "Arkadaşça teklifler aldım, konuşmalar geçti ancak resmi olmadı. Ben şu an ki konumumdan memnunum. Bir değişiklik düşünmüyorum." cevabını verdi.



"Nasıl bir zorlukla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz"



Ivan Perisic ise bu maçın zor geçeceğini belirterek, "Türkiye'nin nasıl bir tarzının olduğunu biliyoruz. Nasıl bir zorlukla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Elimizden geldiğince 3 puanı hanemize yazdırmak için çaba göstereceğiz." dedi.



Perisic, Türkiye'nin kaliteli oyunculara sahip olduğunu anlatarak, "Türkiye kendi seyircisiyle son derece güçlü şekilde bize saldıracaktır. Biz de Hırvatistan olarak puan almak için burada hiçbir şeyden korkmadığımızı göstereceğiz." diye konuştu.





