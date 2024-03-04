Zlatan Ibrahimovic, Arda Güler için devrede

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.Marca'nın haberine göre; Milan, Real Madrid'de yeterince forma şansı bulamayan Arda Güler'i renklerine bağlamak için harekete geçti.Haberde, Milan'ın tıpkı Brahim Diaz'da olduğu gibi Arda Güler'i 2 yıllığına kiralamak istediği ifade edilirken, kulüpte özel danışmanlık görevini üstlenen Zlatan Ibrahimovic'in Arda Güler transferi ile bizzat ilgileneceği belirtildi.19 yaşındaki Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 artı 10 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.Milli futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 5 maçta 92 dakika süre aldı ve skor katkısı yapamadı.