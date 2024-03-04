Zlatan Ibrahimovic, Arda Güler için devrede

Milan, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'i renklerine bağlamak için Zlatan Ibrahimiovic'i devreye soktu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Zlatan Ibrahimovic, Arda Güler için devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2024 15:56
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

MILAN, ARDA İÇİN ISRARCI

Marca'nın haberine göre; Milan, Real Madrid'de yeterince forma şansı bulamayan Arda Güler'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

IBRAHIMOVIC İÇİN DEVREDE

Haberde, Milan'ın tıpkı Brahim Diaz'da olduğu gibi Arda Güler'i 2 yıllığına kiralamak istediği ifade edilirken, kulüpte özel danışmanlık görevini üstlenen Zlatan Ibrahimovic'in Arda Güler transferi ile bizzat ilgileneceği belirtildi.

19 yaşındaki Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 artı 10 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Milli futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 5 maçta 92 dakika süre aldı ve skor katkısı yapamadı.



 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery